Chef des Hotelverbandes für Ende des Beherbergungsverbots

Schwerin. Der Präsident des Landes-Hotel- und Gaststättenverbandes, Lars Schwarz, fordert eine Abkehr Mecklenburg-Vorpommerns von den bundesweit strengsten Einreisebestimmungen für Touristen aus Corona-Risikogebieten. "Es gibt keine Studie, die belegen würde, dass sich bislang aus Reisen eine deutlich höhere Infektionsgefahr ableiten ließe. Hier wird mit einer strengen Reglementierung versucht, ein Problem zu lösen, das keines ist", sagte Schwarz am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Schwerin.

Er forderte die Landesregierung auf, sich mit Fakten auseinanderzusetzen. "Und die besagen, dass wir im Land über die gesamte Hauptsaison hinweg keine Infektionsweitergabe aus dem Tourismus heraus hatten", betonte der Hotelier.

Mecklenburg-Vorpommern hält nach den Worten von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ungeachtet der massiven Kritik am Beherbergungsverbot für Touristen aus Corona-Risikogebieten fest. So müssen Touristen auch bei Vorlage eines negativen Tests für wenigstens fünf Tage in Quarantäne, ehe sie mit einem zweiten negativen Test die Isolation wieder beenden dürfen.

Nach den Worten von Schwarz kommt diese Regelung einem Einreiseverbot gleich. Da andere Länder niedrigere Hürden hätten oder auch Gäste ungehindert einreisen ließen, bedeute dies einen klaren Wettbewerbsnachteil. "Die Branche hat sich seit dem Lockdown im Frühjahr mit ihren Hygienestandards vorbildlich verhalten und seit dem Sommer hier im Land wieder aufgerappelt. Die Beschränkungen nun für den Herbst werfen viele Betriebe trotz guter Vorbuchungen erneut zurück", sagte Schwarz. Die vom Land verfügten Reisebeschränkungen stießen weder bei den Touristikern noch bei weiten Teilen der Bevölkerung auf Akzeptanz.