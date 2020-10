Thomas Diener als Kandidat für die Landtagswahl nominiert

Neubrandenburg. Der Kreistagspräsident der Mecklenburgischen Seenplatte Thomas Diener übernimmt bei der kommenden Landtagswahl den Wahlkreis von CDU-Innenminister Lorenz Caffier. Wie der CDU-Kreisverband am Dienstag mitteilte, nominierte die Partei Diener als Direktkandidaten für den Wahlkreis 22, der von Penzlin bis Burg Stargard reicht. Caffier hatte Ende September seinen Verzicht auf eine weitere Kandidatur bekanntgegeben.

Der 65-Jährige CDU-Politiker hatte den Landtagswahlkreis 22 seit 2002 direkt gewonnen. Bei der vergangenen Landtagswahl 2016 aber nur noch mit 0,7 Prozentpunkten vor dem damaligen AfD-Kandidaten.

Zudem kürte die CDU den Vorsitzenden des Innenausschusses im Landtag, Marc Reinhardt, erneut zum Direktkandidaten im Wahlkreis 14. Diesen Wahlkreis hatte 2016 der SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Thomas Krüger, gewonnen. Reinhardt, der wegen des Kontakts mit einer coronapositiven Person in Quarantäne ist und nur per Video zugeschalten wurde, bekam 100 Prozent der Stimmen - ohne Gegenkandidat. Andere Parteien wollen in den nächsten Wochen ihre Kandidaten für die Wahl im nächsten Jahr bekanntgeben.