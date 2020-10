Mensch von Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt

Schwerin. Ein Mensch ist in Schwerin von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Wie zu es zu dem Unfall am Dienstagvormittag gekommen ist, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher der dpa. Das Geschlecht des Opfers sei ebenfalls noch unklar. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Die Wuppertaler Straße in Nähe des Schweriner Zoos sei derzeit in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.