Brand und Fund von Substanzen: Behörde prüft Haftbefehl

Güstrow. Nach einem Feuer und dem Fund eines unbekannten Pulvers in einem Wohnhaus in Güstrow (Landkreis Rostock) wird nun geprüft, ob gegen den Verdächtigen ein Haftbefehl beantragt wird. Der am Montag festgenommene 29-Jährige befinde sich weiter in Gewahrsam, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilte. Gegen den Güstrower, der wegen anderer Delikte bereits polizeibekannt ist, wird laut Staatsanwaltschaft bisher wegen versuchter schwerer Brandstiftung ermittelt. Die genauen Umstände seien aber noch unklar.

Im Flur des Wohnhauses mit sechs Wohnungen war in der Nacht zu Montag ein Feuer an einer Gasflasche ausgebrochen. Fünf Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Verletzt wurde niemand. Das Feuer war selbstständig erloschen.

Später wurde die verschlossene Wohnung des 29-jährigen Verdächtigen in dem Haus aufgebrochen, um den Hergang des Brandes zu klären. Dabei fanden die Beamten ein bisher unbekanntes Pulver. Die Substanz wurde vom Munitionsbergungsdienst besonders vorsichtig geborgen. Dazu mussten die Mieter noch einmal das Haus verlassen. In der Wohnung sollen sich noch weitere verdächtige Utensilien befunden haben, deren Herkunft der Mann noch nicht erklärt habe.