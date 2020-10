Mehr Anträge als Budget für Städtebauförderung

Schwerin. Für die Städtebauförderung Mecklenburg-Vorpommerns haben die gestellten Anträge bereits das diesjährige Budget überschritten. Landesweit 45 Kommunen stellten Anträge in Höhe von rund 105 Millionen Euro, etwa 40 Millionen Euro mehr als das vorhandene Budget, wie das Bauministerium am Montag in Schwerin mitteilte.

"2020 setzen wir wieder klar den Schwerpunkt bei Schulen, Sporthallen und anderen Einrichtungen des Gemeinbedarfs, um allen Bevölkerungsgruppen eine möglichst gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen", sagte Bauminister Christian Pegel (SPD) in einer Mitteilung.

Großprojekte seien etwa der Schulcampus in Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) und der Stadthafen in Sassnitz auf Rügen. Der Bund stellt den Angaben zufolge 34 Millionen Euro in diesem Jahr zur Verfügung, das Land 32 Millionen Euro. Dies sei in etwa so viel Geld wie 2019. Demnach sei die Förderung nach drei Sparten aufgeteilt; "Lebendige Zentren", "Sozialer Zusammenhalt" und "Wachstum und nachhaltige Erneuerung".