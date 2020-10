Wolf beim Maishäckseln schwer verletzt und getötet

Dudendorf. Ein Wolf ist am Wochenende im Landkreis Vorpommern-Rügen bei der Maisernte in eine Arbeitsmaschine geraten. Er musste wegen seiner schweren Verletzungen anschließend aus Tierschutzgründen mit zwei Schüssen getötet werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dies sei mit dem Veterinäramt abgestimmt worden. Der Vorfall habe sich am Sonntag bei Dudendorf unweit von Ribnitz-Damgarten ereignet. Der Wolf, der zu den streng geschützten Arten zählt, hatte sich vermutlich in dem Maisfeld versteckt, war durch die Erntemaschine aufgeschreckt worden und mit den Läufen in die Messer eines Maishäckslers geraten. Im Nordosten gibt es nach Angaben des Schweriner Agrarministeriums derzeit mindestens elf Wolfsrudel mit zuletzt 21 Welpen, etliche Wolfspaare sowie Einzeltiere, die regelmäßig durch das ganze Land streifen.