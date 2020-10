FDP übt Kritik: Bei Corona-Regeln "Familien vergessen"

Schwerin. Der FDP-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern hat die jüngsten Entscheidungen der Landesregierung zu coronabedingten Reiseregelungen kritisiert. "Wenn in einem so gravierenden Eingriff in die Reisefreiheit die Familien vergessen werden, dann fragt man sich schon, ob die Regelungen wirklich durchdacht sind", sagte der Landesvorsitzende René Domke am Montag in Schwerin. Er sehe die Gefahr, dass es für die Bürger nicht mehr nachvollziehbar ist, welche Regeln wann und warum gelten.

Die Landesregierung hatte am Sonntagabend in einer sogenannten Allgemeinverfügung die Reisefreiheit bei Familienbesuchen in Risikogebieten neu geregelt und eine Test- beziehungsweise Quarantänepflicht in diesem Fall ausgenommen. In einer Regelung zuvor gab es keine Ausnahmen für Familienbesuche.

"Als Bundesland mit dem niedrigsten Infektionsgeschehen sollten wir auch die am wenigsten strikten Maßnahmen verhängen, um die wirtschaftlichen Schäden der Pandemie so gering wie möglich zu halten", betonte Domke. Das Land sollte besonders den Tourismus im Blick haben. Wenn hier Anbieter und Attraktivität verloren gingen, dann leide die Branche in den nächsten Jahren weiter.

Domke forderte eine transparente Umsetzung der sogenannten Ampelregelung, die vorgibt, welche Einschränkungen ab welcher Stufe greifen. Diese Einschränkungen müssten dann automatisch zurückgenommen werden, wenn die Zahlen wieder sinken. "Es ist genug Zeit, diese Idee aufzugreifen und durch den Landtag demokratisch legitimieren zu lassen", betonte der FDP-Landespolitiker.