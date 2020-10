Urlauber aus Sylt im Zug in Nordwestmecklenburg verletzt

Lüdersdorf. Bei einer Auseinandersetzung in einem Regionalzug ist ein Familienvater von der Insel Sylt bei Lüdersdorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) verletzt worden. Der Mann wollte nach Angaben der Polizei am Sonntag dem Zugbegleiter helfen, der wegen fehlender Fahrscheine mit drei Jugendlichen stritt.

Der Urlauber habe einen der drei Jugendlichen am Kragen gegriffen und ihn aufgefordert, sich vernünftig zu benehmen, so die Bundespolizei am Montag. Daraufhin sei er von einem weiteren jungen Mann von hinten gepackt und in den Schwitzkasten genommen worden. Diesen Moment habe der zweite Jugendliche ausgenutzt und mit einer Musikbox auf den Urlauber eingeschlagen und mit dem Fuß nach ihm getreten. Erst als der 18-jährige Sohn zur Hilfe eilte, habe die Situation entschärft und die Auseinandersetzung beendet werden können.

Die Jugendlichen wurden laut Polizei am Haltepunkt Lüdersdorf der Polizei übergeben. Gegen sie werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der Urlauber habe mit kleineren Schürfwunden seine Reise fortsetzen können.