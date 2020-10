Mindestalter zur Ausbildung im Justizvollzug gesenkt

Schwerin. Das Mindestalter für eine Bewerbung im Justizvollzug Mecklenburg-Vorpommerns ist um drei Jahre gesenkt worden. Künftig können sich Frauen und Männer bereits mit 18, statt mit 21 Jahren auf eine Ausbildung bewerben, wie das Justizministerium am Samstag in Schwerin mitteilte. "Wir müssen uns veränderten Gegebenheiten anpassen. Daher erweitern wir rechtzeitig das mögliche Einstiegsalter für eine Ausbildung im Justizvollzug, um auch in Zukunft eine ausreichende Zahl an Bewerberinnen und Bewerbern zu haben", sagte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU).

Die Ministerin sagte weiter, dass man dennoch bei dem Grundsatz bleiben wolle, Menschen mit besonderen Lebenserfahrungen einstellen zu wollen. Doch man habe festgestellt, dass viele, die jünger als 21 Jahre sind, bereits über einen großen Erfahrungsschatz verfügten und sich durch die vorherigen Einstellungskriterien anderweitig orientierten.

Anfang Oktober hatten den Angaben zufolge 19 Frauen und Männer ihre Ausbildung im Justizvollzug begonnen, dies war der dritte Jahrgang 2020. "Wir konnten in dieser Legislaturperiode die Einstellungszahlen von 20 auf maximal 60 pro Jahr verdreifachen. Auch im Vollzug handeln wir und reagieren auf den demografischen Wandel", erläuterte die Ministerin weiter. Derzeit seien 20 weitere Ausbildungsstellen ausgeschrieben. Diese werden voraussichtlich im Sommer 2021 beginnen.