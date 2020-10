Michael Sack zu Corona: Freizeitverhalten ist das Problem

Greifswald. Angesichts der gewachsenen Zahlen an Corona-Neuinfektionen in Deutschland plädiert Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Landeschef Michael Sack für Einschränkungen im privaten Bereich. "Unser Freizeitverhalten ist das Problem", sagte Sack als Landrat des Landkreises Vorpommern-Greifswald am Freitag in der Hansestadt. "Unser Problem sind nicht die Urlauber", stellte er klar.

Obwohl auf der Ferieninsel Usedom so viel Betrieb sei wie sonst nicht zu dieser Jahreszeit, sei bisher kein Überspringen des Virus von Gästen auf Bürger nachgewiesen worden. Das Virus sei eher auf Familienfeiern und insbesondere durch Reiserückkehrer verbreitet worden. Jetzt im Herbst stünden verstärkt Familienfeiern wie Goldene Hochzeiten an, zu denen die Kinder aus aller Welt anreisten. Konkrete Forderungen, etwa zur Beschränkung der Teilnehmerzahl, stellte Sack nicht.