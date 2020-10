Farbanschlag auf Karl-Marx-Denkmal: Ermittlungen eingestellt

Neubrandenburg. Der Farbanschlag auf das Karl-Marx-Denkmal in Neubrandenburg bleibt vorerst unaufgeklärt. Wie Sprecher von Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag erklärte, wurden die Ermittlungen zu dem Fall inzwischen ohne Erfolg eingestellt. Die 2,20 Meter hohe Bronzefigur war in der Nacht zum 30. Juli vermutlich mit einem Farbbeutel beworfen und beschmiert worden. Die dunkelrote Farbe wurde später von einer Spezialfirma von der Statue und dem Sockel entfernt.

Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, könnten die Ermittlungen aber wieder aufgenommen werden, falls neue Hinweise oder Spuren auftauchten. Die umstrittene Bronzefigur war erst Ende 2018 nach jahrelangen Debatten in einem Park am Stadtring außerhalb des Zentrums wieder aufgestellt worden. Dort sei es aber unter anderem schwierig, Fußspuren von möglichen Verdächtigen zu sichern, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Hinweise auf einen politischen Hintergrund habe es bisher nicht gegeben.

Das Auftragswerk des Berliner Bildhauers Gerhard Thieme (1928-2018) stand von 1969 bis nach 1990 auf dem zentralen Marktplatz, dem damaligen Karl-Marx-Platz. Später war sie jahrelang eingelagert.