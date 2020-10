Caffier lobt Kooperation bei Asylbewerber-Beratung

Schwerin. Die Kooperation zwischen Bund und Land bei der Beratung von Asylbewerbern hat sich aus Sicht von Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) schon in den ersten Wochen bewährt. "Für die Asylbewerber bringt dies frühzeitig Transparenz zum gesamten Verfahren und zu den Perspektiven des eigenen Asylverfahrens", sagte er am Donnerstag in Schwerin. Caffier äußerte sich nach einem Treffen mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Hans-Eckhard Sommer.

Asylbewerber werden in Mecklenburg-Vorpommern seit kurzem durch Mitarbeiter des BAMF zu Verfahrensabläufen und möglichen Hilfsangeboten bei freiwilliger Rückkehr nach Ablehnung des Antrags beraten. Die Kooperation gehe auf eine im Vorjahr geschlossene Vereinbarung zwischen Bund und Land zurück.

Laut Innenministerium wurden in den ersten neun Monaten dieses Jahres in Mecklenburg-Vorpommern 1263 Asylbewerber registriert. Für etwa ein Drittel bestehe aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre Aussicht auf Genehmigung des Antrags, hieß es. "Die Rückkehr gehört zum Asylverfahren dazu, wenn wir die rechtsstaatlichen Regelungen durchsetzen wollen", betonte BAMF-Präsident Sommer.

Wer nach Durchlaufen des Verfahrens und der möglichen Ausschöpfung des Rechtswegs die freiwillige Ausreise wähle, statt auf die Abschiebung zu warten, könne zudem mit staatlichen Hilfen rechnen. Dies könne sich pro Person in Einzelfällen auf mehrere Tausend Euro summieren.