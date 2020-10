Corona-Fall am Klinikum Neubrandenburg: Pflegerin betroffen

Neubrandenburg. Das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg hat einen weiteren Corona-Fall. Wie es am Donnerstag mitteilte, wurde am Mittwoch eine Infektion bei einer Pflegerin festgestellt, die auf der Herzstation arbeitete. In der Folge wurde die Station für Besucher geschlossen. Neue kardiologische Patienten, deren Operationen aufgeschoben werden können, würden derzeit nicht aufgenommen, hieß es. Alle Kontaktpersonen im Krankenhaus, darunter Patienten und Mitarbeiter, seien getestet worden. Die ersten Tests seien negativ gewesen.

Nach einem anderen Corona-Fall einer Beschäftigten in der Physiotherapie-Abteilung war bereits vor einer Woche die ambulante Physiotherapie in dem Haus geschlossen worden. Diese wurde laut Klinik nach umfangreichen Tests und der nötigen Quarantäne inzwischen wieder geöffnet. Das Krankenhaus ist das größte an der Mecklenburgischen Seenplatte. Sein Betrieb ist ansonsten nach eigenen Angaben nicht eingeschränkt.