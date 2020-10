Land droht Klage durch Kreistag wegen Kita-Finanzierung

Greifswald. Dem Land Mecklenburg-Vorpommern droht eine Klage wegen der Kita-Finanzierung. Ein entsprechender Antrag mehrerer Fraktionen liegt dem Kreistag Vorpommern-Greifswald an diesem Montag vor, wie ein Kreissprecher am Donnerstag sagte. Ziel des Antrages, den die CDU-Fraktion gestartet hat, ist es, dass Kreis und viele Gemeinden nicht auf Mehrkosten sitzenbleiben, die aus der Neufassung des Gesetzes zur Kindertagesförderung (KiföG) des Landes stammen. Dabei habe das Land ein System der Finanzierung umgestellt. Damit soll nicht die Beitragsfreiheit der Eltern in Frage gestellt werden, heißt es.

Nach Berechnungen des Kreises sind durch die Neuregelung beim Kreis Mehrkosten von 8,6 Millionen Euro und bei Gemeinden von 2,7 Millionen Euro aufgelaufen. Im neuen Finanzmodell seien keine festen prozentualen Sätze für die Träger der Jugendhilfe bestimmt. Damit müssten Kreis und Kommunen zusätzliche Kosten auffangen, wie beispielsweise Lohnsteigerungen. Diese Mehrkosten machten die Konsolidierungsbemühungen der vergangenen Jahre bei Gemeinden im ländlichen Raum fast zunichte.

Der Antrag wird von CDU, Linken, Bündnis 90/Grünen, FDP und anderen Abgeordneten eingebracht und unterstützt. Diese Fraktionen hätten eine Mehrheit unter den 69 Abgeordneten. Landrat in Vorpommern-Greifswald ist der neue CDU-Landesvorsitzende Michael Sack. Im Nordosten wurden Kita-Eltern seit Jahren vom Land entlastet und seit 1. Januar 2020 sind Kita und Hort komplett beitragsfrei, was laut Landesregierung rund 110 000 Kindern und deren Eltern nutzt.