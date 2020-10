Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommern sind seit dem Neustart des Tourismus Anfang Juni lediglich 19 Gäste mit einer Covid-19-Infektion registriert worden. Das geht aus der jüngsten Statistik des Landesamtes für Gesundheit und Soziales hervor. Demnach kamen 14 der Infizierten aus dem Inland und 5 aus dem Ausland. Die Fälle wurden offenbar frühzeitig erkannt und die Personen rasch isoliert. "Bis heute rührt kein Infektionsgeschehen aus dem Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern", stellte der Vorsitzende des Landestourismusverbandes, Wolfgang Waldmüller, fest. Dies sei der hohen Akzeptanz der Schutzvorkehrungen und auch dem "überlegten Handeln der großen Mehrheit der touristischen Akteure" zu danken.

Mit bislang 81 Corona-Infektionen je 100 000 Einwohner weist der Nordosten die bundesweit niedrigste Quote auf. In Bayern liegt sie aktuell bei 538, in Hamburg bei 458.

Die Landesregierung in Schwerin ist weiterhin bestrebt, die Infektionszahlen möglichst gering zu halten. Deshalb hält sie auch an ihren Regeln für die Einreise von Touristen fest. Gemäß Corona-Landesverordnung dürfen Gäste aus Risikogebieten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen nur dann nach Mecklenburg-Vorpommern kommen, wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen können. Dieses Attest darf aber nicht älter als 48 Stunden sein.

Aber auch dann besteht in Mecklenburg-Vorpommern noch die Verpflichtung, sich für 14 Tage in häusliche Quarantäne zu begeben. Diese Zeit kann durch das zuständige Gesundheitsamt verkürzt werden, wenn ein zweiter Test nach 5 bis 7 Tagen ebenfalls negativ ausfällt. Damit geht Mecklenburg-Vorpommern über die bundeseinheitliche Maßgabe hinaus, die lediglich einen negativen Test vorschreibt und vorsorgliche Quarantäne nicht vorsieht.

Die touristischen Übernachtungszahlen im Nordosten waren nach dem coronabedingten Reiseverbot im Frühjahr seit Juni wieder gestiegen. Die Branche hofft, mit einem guten Sommergeschäft und einer hohen Nachfrage auch in der laufenden Nachsaison die Verluste aus dem ersten Halbjahr zumindest teilweise kompensieren zu können.