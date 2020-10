MV behält Regeln für Touristen aus Corona-Risikogebieten bei

Schwerin/Berlin. Mecklenburg-Vorpommern behält seine Regeln für die Einreise von Touristen bei. Mit den am Mittwoch zwischen den Bundesländern vereinbarten Beherbergungsvorgaben für Urlauber aus inländischen Gebieten mit hohen Corona-Infektionszahlen seien die im Nordosten geltenden Bestimmungen im Prinzip bestätigt worden, sagte ein Sprecher der Regierung in Schwerin. In einer Schaltkonferenz hatten sich die Chefs der Staatskanzleien der Länder mit Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) zuvor auf bundesweit geltende Grundsätze verständigt. Schleswig-Holstein kündigte daraufhin an, seine strengen Quarantäne-Auflagen für Einreisende lockern zu wollen.

Ein Streitpunkt war der Umgang mit Touristen aus Berlin, wo in einzelnen Stadtbezirken die kritische Schwelle von mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten wurde. Anders als Schleswig-Holstein, das Bewohnern dieser Stadtteile zunächst die Einreise verboten hatte, betrachtet Mecklenburg-Vorpommern Berlin bei der Risikobewertung als Ganzes.

Einreisebeschränkungen oder Quarantäne für Rückkehrer werden demzufolge erst dann wirksam, wenn Berlin als Stadtstaat insgesamt mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen aufweist. Nach jüngsten Berechnungen liegt der Durchschnittswert für Berlin nur noch knapp darunter.

Die Stadt Bremen überschritt am Mittwoch erstmals die Grenze von 50 Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner. Damit dürfen von dort gemäß Corona-Landesverordnung nur dann Touristen nach Mecklenburg-Vorpommern kommen, "wenn ein ärztliches Zeugnis vorhanden ist, welches bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorliegen". Dieses Attest darf aber nicht älter als 48 Stunden sein. Dennoch besteht die Verpflichtung, sich unverzüglich für 14 Tage häuslich abzusondern.

Die Quarantäne kann durch das zuständige Gesundheitsamt verkürzt werden, wenn eine zweiter Test nach 5 bis 7 Tagen ebenfalls negativ ausfällt. Neben Bremen gelten weiterhin auch die Städte Hamm und Remscheid in Nordrhein-Westfalen sowie der Landkreis Vechta in Niedersachsen als deutsche Risikogebiete.