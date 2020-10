Neue landesweite Warenbörse "Regional + Bio aus MV"

Rostock. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es mit der landesweiten Warenbörse "Regional + Bio aus MV" eine neue Plattform für Produzenten und Fachkunden. Zur ersten Ausgabe am Mittwoch seien knapp 80 Produzenten mit mehr als 1000 Produkten in das Kreuzfahrtterminal in Warnemünde gekommen, berichtete die Geschäftsführerin der Marketinggesellschaft der Agrar- und Ernährungswirtschaft MV, Jarste Weuffen, am Mittwoch. Die Ausstellervielfalt reichte vom Kleinstbetrieb bis zum großen Unternehmen.

Wie Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) sagte, spielen die Themen Nachhaltigkeit und Regionalität für Verbraucher eine immer größere Rolle. Mit der Warenbörse werde eine Plattform für Produzenten und Fachkunden etabliert, um Produkte in neuen Vermarktungsformaten zu platzieren und so einen breiteren Kundenkreis anzusprechen. Die Warenbörse werde voraussichtlich 2022 wiederholt, sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums.

Laut Ministerium sind in den 88 Betrieben mit mehr als 50 Mitarbeitern mehr als 14 400 Frauen und Männer beschäftigt. Die Ernährungswirtschaft sei damit innerhalb des verarbeitenden Gewerbes sowohl gemessen an der Zahl der Beschäftigten als auch nach dem Umsatz der größte Industriezweig des Bundeslandes. Die Branche erwirtschaftete im vergangenen Jahr demnach einen Umsatz von rund 4,3 Milliarden Euro.