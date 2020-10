Agroneum sucht stärksten Kürbis: Stabile Gästezahl

Alt Schwerin. Trotz der coronabedingten Einschränkungen hat das Museum Agroneum in Alt Schwerin (Mecklenburgische Seenplatte) eine positive Besucherbilanz für 2020 gezogen. Mit rund 26 000 Gästen kamen bisher - trotz Schließzeit im Frühjahr und ohne die sonst üblichen Großveranstaltungen - ähnlich viele Besucher wie in den Vorjahren, wie Museumsleiterin Anke Gutsch am Mittwoch sagte. Hintergrund sei die gewachsene Zahl der Inlandsurlauber in Deutschland. An diesem Sonntag soll es wieder die erste größere Sonderveranstaltung auf dem agrarhistorischen Freigelände mit Holländerwindmühle nach der Corona-Auszeit geben: den Kürbis- und Kartoffeltag.

Dabei wird der schwerste und größte Kürbis aus Mecklenburg-Vorpommern gesucht, wie Gutsch sagte. In den Vorjahren waren die "Rekord-Kürbisse" etwa um die 130 Kilogramm schwer. Insgesamt verhielten sich die Besucher sehr diszipliniert. Auf dem weitläufigen Gelände müssen keine Masken getragen werden, nur in Ausstellungsräumen.

Das Agroneum zeigt das landwirtschaftliche Leben über rund 200 Jahre, auch in der DDR-Zeit, anhand von mitunter PS-starken Landmaschinen, historischer Schmiede, alten Silos, Mühlentechnik, Agrarflugzeugen sowie ehemaligen Tagelöhnerkaten. An diesem Sonntag sollen außerdem noch Falkner, Korbflechter sowie Spinner mit ihren Spinnrädern dabei sein. Die Saison endet Anfang November mit einem Schlachtefest.