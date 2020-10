Tourist mit Hubschrauber und Schlauchboot gerettet

Rostock. Ein Tourist hat sich am Dienstagabend in einem Feuchtgebiet bei Rostock verirrt und ist unter Einsatz eines Hubschraubers gerettet worden. Der 30-jährige Bayer sei mit dem Fahrrad auf dem Ostseeradweg von Zingst in Richtung Rostock unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Zu Fuß habe er sich dann im Naturschutzgebiet zwischen Markgrafenheide und Graal-Müritz verirrt und die Polizei verständigt. In dem morastigen und von Schilfgürteln durchzogenen Gebiet konnten die Beamten den Mann zunächst nicht orten. Mit Hilfe eines Hubschraubers wurde er schließlich gefunden. Feuerwehrleute gelangten zu Fuß und mit einem Schlauchboot zu dem Urlauber, so dass er nach fünf Stunden aus seiner misslichen Lage gerettet wurde.