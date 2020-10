Corona: Deutsch-polnisches Orchester bleibt zu Hause

Stralsund. Wegen eines Corona-Falls beim polnischen Partner kann das deutsch-polnische Musikschulorchester in diesen Herbstferien nicht zusammenkommen. Geplant war ein Workshop an einem See im polnischen Czaplinek und ein Abschlusskonzert in Pasewalk, wie die Hansestadt Stralsund als Träger des Projektes am Dienstag mitteilte.

Das Orchester ist ihren Angaben zufolge eines der bedeutenden langjährigen Austauschprojekte zwischen Deutschland und Polen. Seit mehr als 20 Jahren treffen sich Jugendliche aus den Musikschulen zwischen Stralsund und Stargard, Usedom und Stettin für ein bis zwei Begegnungen im Jahr, um gemeinsam zu musizieren und zu konzertieren. Das Deutsch-polnische Musikschulorchester ist Träger des Förderpreises des Landes Mecklenburg-Vorpommern.