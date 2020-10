48 neue Corona-Infektionen in MV

Rostock. In Mecklenburg-Vorpommern sind seit Freitagnachmittag 48 neue Corona-Infektionen registriert worden. Damit stieg die Gesamtzahl der Fälle seit Beginn der Pandemie auf 1295, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte. 15 Fälle wurden aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gemeldet, jeweils zehn aus der Hansestadt Rostock und dem Landkreis Vorpommern-Greifswald. In den übrigen Landkreisen und der Landeshauptstadt Schwerin kamen zwischen einem und fünf Fällen hinzu.

In MV werden am Wochenende keine Corona-Zahlen veröffentlicht, daher ist dieser Wert am Montag verhältnismäßig hoch. Bei den letzten Corona-Zahlen am Freitag wurden innerhalb eines Tages 43 Neuinfektionen gemeldet. Das Lagus führt die hohen Zahlen überwiegend auf Familienfeiern und Reiserückkehrer zurück.

In den vergangenen sieben Tagen wurden in MV den Angaben zufolge 8,0 Coronafälle je 100 000 Einwohner registriert. Am höchsten ist dieser Wert weiterhin im Landkreis Nordwestmecklenburg, wo es im selben Zeitraum 15,3 Infektionen je 100 000 Einwohner gab. MV insgesamt liegt weiterhin deutlich unter der kritischen Marke von 50 Infektionen, die zu Einschränkungen führen könnte.

1103 Menschen gelten - ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer - als genesen. Das sind sechs mehr als noch am Freitag. 150 Patienten mussten seit Beginn der Pandemie in Kliniken behandelt werden, drei mehr als noch am Freitag. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Sars-CoV-2-Virus gestorben sind, liegt seit Monaten bei 20.