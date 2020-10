Keine Baby-Entführung:Polizei stellt Fahndung nach Vater ein

Schwerin. Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern hat die Fahndung nach einem 29-jährigen Mann eingestellt, der in Verdacht geraten war, in Schwerin ein Baby entführt zu haben. Die Ermittlungen hätten den Vorwurf der Kindesentziehung nicht bestätigt. Daher habe das zuständige Amtsgericht am Montag den Haftbefehl gegen den Kindesvater aufgehoben, teilte eine Polizeisprecherin mit. Zudem sei die europaweite Öffentlichkeitsfahndung gelöscht worden.

In früheren Berichten war davon die Rede gewesen, dass der Vater am 19. September in Schwerin seiner Lebensgefährtin das gemeinsame Kind entrissen habe und mit dem fünf Monate alten Säugling verschwunden sei. Nun habe sich aber herausgestellt, dass das Kind nicht gegen den Willen der Mutter vom Vater mitgenommen wurde. Wo sich Kind und Vater nun aufhalten, sagte die Polizei nicht.