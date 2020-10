Mann fährt gegen Baum in Greifswald: Beifahrerin stirbt

Greifswald. Bei einem Autounfall in Greifswald ist eine Frau in der Nacht zu Montag ums Leben gekommen. Der 26 Jahre alte Fahrer des Wagens war zuvor von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei Neubrandenburg am frühen Morgen mitteilte. Dabei stieß er gegen einen Baum am Straßenrand. Die Beifahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Warum der Mann von der Fahrbahn abkam war laut Polizei zunächst unklar.