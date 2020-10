Wiligrad. Auf dem Schweriner Außensee wird weiter ein 65 Jahre alter Segler aus dem Kreis Nordwestmecklenburg vermisst. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, war am Wochenende eine Reihe von Rettungskräften mit Hubschrauber, Booten und Spürhunden im Einsatz - allerdings ohne Erfolg. Das Segelboot des Mannes war am Freitag unweit von Wiligrad (Nordwestmecklenburg) und der Insel Lieps herrenlos treibend gesichtet und geborgen worden. Der Außenbordmotor sei hochgeklappt gewesen.

Nach bisherigen Ermittlungen sei der 65-Jährige am Donnerstag allein zu einer Segeltour aufgebrochen, um Fische zu angeln. Die Polizei vermutet einen Unglücksfall. Die Suche soll zum Wochenbeginn wieder aufgenommen werden. Da das Unglücksgebiet noch nicht genauer eingrenzbar sei, habe man bisher noch keine Taucher einsetzen können.

Die Suche nach dem Segler war ein Glücksfall für einen gekenterten Kajakfahrer. Er war am Samstag bei Windstärke 5 etwa 250 Meter vom Ufer entfernt in den Außensee gefallen und nicht mehr aus eigener Kraft in sein Kajak gekommen, teilte die Polizei mit. Polizeihubschrauber Merlin 1, der wegen des Seglers im Einsatz war, entdeckte den Kajak-Fahrer im Wasser - und lotste Rettungskräfte zu ihm. Der Wassersportler wurde nach kurzer Zeit unverletzt gerettet.