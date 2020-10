SSC Schwerin startet mit 3:1-Sieg in Suhl in die Bundesliga

Suhl. Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin sind mit einem Pflichtsieg in die Bundesliga-Saison gestartet. Eine Woche nach dem erneuten Gewinn des Supercups setzte sich das Team von Trainer Felix Koslowski am Samstagabend wie erwartet beim VfB Suhl mit 3:1 (18:25, 25:18, 25:22, 25:21) durch. Im ersten Heimspiel erwartet der SSC am 10. Oktober (17.00 Uhr) den USC Münster in der Palmberg Arena.

Die Mecklenburgerinnen hatten vor 506 Zuschauern in der Suhler Sporthalle Wolfsgrube im ersten Satz einige Probleme mit den neu formierten Gastgeberinnen. Dann setzten sie sich dank ihrer individuellen Klasse mit zunehmender Spieldauer doch durch und hatten den ersten Liga-Erfolg nach 119 Spielminuten unter Dach und Fach.

Beste Spielerin beim deutschen Rekordmeister war die neue Kapitänin Greta Szakmáry, die wegen Rückenbeschwerden nicht hundertprozentig fit in die Partie gegangen war. Die ungarische Nationalspielerin holte 17 Punkte, so viele wie keine ihrer Mannschaftskameradinnen.