Kajakfahrer kentert: Profi-Retter zufällig in Nähe

Schwerin. Ein gekenterter Kajakfahrer hatte am Samstag auf dem Schweriner Außensee vor Gallentin viel Glück im Unglück. Er sei bei Windstärke 5 etwa 250 Meter vom Ufer entfernt ins Wasser gefallen und nicht mehr aus eigener Kraft in sein Kajak gekommen, teilte die Polizei mit. Er trug aber eine Rettungsweste. Zufällig habe es zur gleichen Zeit eine umfangreiche Suche nach einem vermissten Segler in diesem Seegebiet gegeben, bei der auch Polizeihubschrauber Merlin 1 im Einsatz war. Dieser habe den Kajak-Fahrer im Wasser entdeckt - und Rettungskräfte zu ihm gelotst. Der Wassersportler wurde nach kurzer Zeit unverletzt gerettet.