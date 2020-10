Festempfang in Schwerin zum Tag der Einheit

Schwerin. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat bei einem Empfang zum bevorstehenden Tag der Einheit die Leistungen der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern gewürdigt und eine positive Bilanz der Entwicklung des Landes gezogen. Mecklenburg-Vorpommern sei heute ein beliebtes Land - zum Leben, Arbeiten und Urlaubmachen. "Wir können heute alle zusammen stolz sein auf die letzten 30 Jahre", betonte Schwesig am Freitag vor rund 150 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Ehrenamt in der Schweriner Sport- und Kongresshalle.

Zur guten Bilanz gehöre die Verdreifachung des Bruttoinlandsprodukts seit 1990 und die Senkung der Arbeitslosenquote von ehemals fast 26 auf nun gut 7 Prozent. Doch sei das Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse in Ost und West noch nicht erreicht, was sich auch an ungleichen Löhnen und Renten zeige. Deren Angleichung bleibe weiter das Ziel. Die Weichen für die weitere wirtschaftliche Entwicklung des Landes seien gestellt, betonte Schwesig. Neben traditionellen Branchen wie Tourismus und Schiffbau setze das Land einen strategischen Schwerpunkt bei der Gesundheitswirtschaft und erhoffe sich Impulse auch in der zukunftsträchtigen Wasserstoffwirtschaft.