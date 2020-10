Segler auf Schweriner Außensee vermisst

Wiligrad. Die Polizei sucht nach einem vermissten 65 Jahre alten Segler auf dem Schweriner Außensee. Zwischen Wiligrad (Landkreis Nordwestmecklenburg) und der Insel Lieps sei am Donnerstag ein herrenlos treibendes Segelboot mit einem Rucksack darin gefunden worden, teilte die Polizeiinspektion Wismar am Freitag mit. Die Suche nach dem Segler, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, sei zunächst erfolglos geblieben und am Freitag wieder aufgenommen worden. Nach bisherigen Ermittlungen war der 65-Jährige am Donnerstagmorgen mit seinem Boot auf den See gefahren, um zu angeln. Die Polizei schließt ein Unglück nicht aus.