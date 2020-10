Knapp Viertel der Menschen in MV mit anerkannter Behinderung

Rostock. In Mecklenburg-Vorpommern lebten Ende vergangenen Jahres 370 000 Menschen oder rund 22 Prozent der Bevölkerung mit einer anerkannten Behinderung. Etwa 224 000 Menschen davon sind schwerbehindert. Dies entspreche 13,9 Prozent aller Menschen im Nordosten, wie Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Donnerstag bei der Präsentation des Jahresberichts 2019 des Landesamts für Gesundheit und Soziales in Rostock sagte. Deutschlandweit waren Ende 2019 laut Statistischem Bundesamt 7,9 Millionen Menschen schwerbehindert, was einem Anteil von 9,5 Prozent an der Gesamtbevölkerung entsprach.

Wie Drese sagte, gibt es mehrere Gründe für die vergleichsweise hohe Zahl von Schwerbehinderten in Mecklenburg-Vorpommern. Anfang der 1990er Jahre hätten sehr viele junge Leute das Land verlassen, so dass der Anteil älterer Menschen höher ist als in anderen Bundesländern. Gleichzeitig sei der Nordosten ein Land, in dem viele Ältere ihren Altersruhesitz finden.