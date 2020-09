Pflegeberufe Bonus für Beschäftigte in Altenpflege ausgezahlt

Eine Pflegeschülerin legt in der Altenpflegeschule einen Thrombose-Verband an.

Beschäftigte in der Altenpflege erhalten in der Corona-Zeit eine Prämie. Dafür hat Mecklenburg-Vorpommern bereits Millionen an die zuständigen Stellen ausgezahlt.