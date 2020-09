Die erste Windkraftanlage steht im Ostsee-Windpark EnBW Baltic 2 in der Ostsee bei Sassnitz.

Die Windparks in der Nord- und Ostsee sind wichtige Bausteine der Energiewende. Mit vier Parks ist der Energiekonzern EnBW aus Baden-Württemberg vertreten. Genau vor fünf Jahren ging in der Ostsee der Park Baltic 2 in Betrieb.