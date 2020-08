Leere Stühle in den als Corona-Schutzmaßnahme vorgeschriebenen Sicherheitsabständen stehen vor einem Restaurant.

Bei Kälte an einem Herbstabend draußen sitzen - das klingt nicht unbedingt verlockend. Mit Hilfsmitteln wie Heizpilzen könnte das der Branche in Mecklenburg-Vorpommern jedoch helfen in der Corona-Krise.