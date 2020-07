Bildung Lehrermangel in Kunst, Sport und Musik

Stühle stehen in einem Klassenzimmer in einer Grundschule auf den Tischen.

Musik, Sport oder Kunst unterrichten, ohne dafür ausgebildet zu sein - das tun in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 2500 Lehrer. Die Linke fragt, warum die Zugangsvoraussetzungen für das Studium dieser Fächer so hoch sind, dass viele an der Aufnahmeprüfung scheitern.