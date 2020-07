Im Achterwasser vermisster Fischer tot gefunden

Waldeck. Der seit Samstagabend im Achterwasser von Usedom vermisste Fischer ist tot. Die Besatzung eines Streifenbootes der Wasserschutzpolizei Wolgast fand seine Leiche am Dienstag im Wasser treibend rund 300 Meter südlich der Marina Warthe, wie ein Sprecher mitteilte. Die Kriminalpolizei ermittele jetzt, wie der Mann zu Tode gekommen ist. Derzeit lägen keine Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung vor. Der 52-Jährige war am Samstagabend zum Fischen hinausgefahren. Einige Stunden später war das Boot leer in der Nähe des Hafens Warthe gefunden worden. Eine sofort eingeleitete, großangelegte Suchaktion nach dem Mann wurde am Montagabend abgebrochen.

( dpa )