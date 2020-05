Tourismus Großes Interesse an baldigem Urlaub in MV

"Endlich" war wohl eines der am häufigsten gebrauchten Wörter seit Montag in der Tourismusbranche. Da verkündete Ministerpräsidentin Schwesig die Lockerung der coronabedingten Beschränkungen im Tourismus. Die Arbeit in der Branche kann wieder losgehen.