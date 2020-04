Soziales Babyklappen in Mecklenburg-Vorpommern selten genutzt

Ein Hinweisschild für die Babyklappe auf dem Gelände der Helios-Kliniken in Schwerin.

Vor 20 Jahren wird die bundesweit erste Babyklappe in Hamburg eingerichtet. Seit 2005 gibt es auch zwei Klappen im Nordosten. Sie werden selten genutzt - auch, weil es mit der vertraulichen Geburt mittlerweile andere Möglichkeiten für Mütter in Not gibt.