Mann mit Pistole bedroht: Untersuchungshaft für 29-Jährigen

Jarmen/Neubrandenburg. Ein 29-jähriger Mann, der am Donnerstagabend in Jarmen (Kreis Vorpommern-Greifswald) wegen der Drohung mit einer Waffe festgenommen worden war, soll auch für einen Raubüberfall verantwortlich sein. Nach der Festnahme habe sich herausgestellt, dass er bereits per Haftbefehl gesucht wurde. Wie die Polizei weiter mitteilte, steht der Mann im Verdacht, am 10. Februar die Tankstelle in Brünzow bei Greifswald überfallen zu haben. Weil er ohne festen Wohnsitz war, sei er für die Polizei zunächst nicht greifbar gewesen, hieß es.

Den Angaben zufolge hatte der 29-Jährige am Donnerstag in Jarmen für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Eine Frau hatte die Beamten alarmiert und angegeben, dass ihr Lebensgefährte im Wohnhaus des Paares von einem Unbekannten mit einer Pistole bedroht worden sei. Das Paar konnte sich laut Polizei aus der Gewalt des Mannes befreien, der nach kurzer Flucht auf einem Hochsitz gestellt wurde. Am Freitag wurde gegen den Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen. Seitdem befinde er sich in Untersuchungshaft, teilte die Polizei in Neubrandenburg mit.