Bergringrennen und Pfingstpokal abgesagt

Teterow/Güstrow. Wegen der Corona-Pandemie werden die Motorsportanhänger am Pfingstwochenende bei zwei Traditionsrennen wie erwartet nicht auf ihre Kosten kommen können. Die Organisatoren vom MC Bergring Teterow und vom MC Güstrow haben am Freitag sowohl die Bergringrennen am 31. Mai auf der Grasbahn in Teterow als auch den Pfingstpokal im Speedway in der Barlachstadt am gleichen Wochenende abgesagt. Terminverschiebungen auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr wird es nach Angaben beider Veranstalter nicht geben.