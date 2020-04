Gestiegene Kreditnachfrage in Corona-Krise bei Sparkassen

Berlin/Schwerin. Die Sparkassen in Mecklenburg-Vorpommern verzeichnen in der Corona-Krise eine deutlich stärkere Kreditnachfrage. In den ersten drei Monaten dieses Jahren vergaben die neun Sparkassen im Nordosten für Unternehmen und Selbstständige neue Kredite in Höhe von rund 172 Millionen Euro, wie der Ostdeutsche Sparkassenverband (OSV) am Freitag in Berlin mitteilte. Das seien 9,9 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahrs. Allein im März wurden demnach Kredite in Höhe von 76 Millionen Euro zugesagt - ein Plus von 18,2 Prozent im Vergleich zu vor einem Jahr.

Auch bei Privatpersonen stieg der Kreditbedarf. Im ersten Quartal nahm das Volumen der zugesagten neuen Kredite um 16,5 Prozent auf 229 Millionen Euro zu. Im März habe der Wert bei 82 Millionen Euro gelegen und damit 18,1 Prozent über dem Vorjahresmonat.

Auch in den anderen Ost-Ländern stiegen die Kreditvergaben stark an, wie es hieß. Im ersten Quartal vergaben die 45 Sparkassen in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt zusammen neue Kredite in Höhe von 1,6 Milliarden Euro an Unternehmen und Selbstständige - 24,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

"Die Zahlen beweisen, dass wir auch in der momentanen Krise an der Seite unserer Kunden stehen", betonte der Präsident des OSV, Michael Ermrich. Aufgrund der Corona-Krise beobachteten die Sparkassen insbesondere eine hohe Nachfrage nach KfW-Förderprogrammen.

Für Privatpersonen genehmigten die Sparkassen im Osten in den ersten drei Monaten neue Kredite in Höhe von 1,4 Milliarden Euro. Das waren 23,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Allein im März bewilligten sie den Angaben zufolge 528 Millionen Euro und damit 19,2 mehr als im März 2019.