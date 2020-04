Urteil in Vergewaltigungsprozess erwartet

Schwerin. Im Prozess um die mutmaßliche Vergewaltigung einer 49 Jahre alten Frau in Wismar will das Landgericht Schwerin am heutigen Freitag das Urteil sprechen. Der 38-jährige Angeklagte beteuerte bis zuletzt seine Unschuld: Es habe sich um einvernehmlichen Sex gehandelt, erklärte er. Die Staatsanwaltschaft forderte in ihrem Plädoyer sechs Jahre und drei Monate Gefängnis. Die Verteidigung verlangte Freispruch. Der Mann soll die Frau - eine frühere Bekannte - im September 2019 in Wismar unter einem Vorwand in seine Wohnung gelockt und missbraucht haben.