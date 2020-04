Rostock. Am Strand von Warnemünde, der bei solchem Wetter normalerweise hoch frequentiert ist, sind derzeit etwa 150 Strandkörbe aufgestellt. Sie sind verschlossen und dürfen wegen der Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise nicht vermietet werden, teilte die Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde am Donnerstag auf Anfrage mit. Bis Ende April könnten laut bestehender Verträge 1000 Strandkörbe aufgestellt werden.

Derzeit lägen die Aussichten für die weitere Saison im Unklaren, sagte der Chef der Tourismuszentrale, Matthias Fromm. "Rostock ist eine attraktive Destination, und wir gehen davon aus, dass bei einer Öffnung für den Tourismus gerade die Ostseeküste wieder gut gebucht werden wird." Es sei damit zu rechnen, dass es über einen längeren Zeitraum erhebliche Kapazitäts- und Besucherbeschränkungen beziehungsweise strenge Hygieneauflagen geben wird. "Das wird großen Einfluss auf die zu erwartenden Gästezahlen und die touristische Wertschöpfung haben."