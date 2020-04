Seniorin fährt in Neustadt-Glewe gegen Zaun und flüchtet

Neustadt-Glewe. Die Polizei in Neustadt-Glewe ermittelt gegen eine Seniorin wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Nach Angaben vom Donnerstag soll die 72 Jahre alte Frau in der Stadt bei Ludwigslust am Mittwochnachmittag mit ihrem Auto gegen einen Zaun geprallt und dann davongefahren sein. Ein Hinweis führte die Polizei auf ihre Spur. Bei einer Kontrolle wurde ein Atemalkoholwert von 1,77 Promille gemessen. Die Polizei stellte den Führerschein der Autofahrerin sicher und veranlasste eine Blutprobe.