Mehr Geld für Wohnungsbau in MV - Verband: "Starkes Signal"

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommern stockt die Mittel für den sozialen Wohnungsbau auf und senkt die Zinsen für Darlehen zur Modernisierung und Instandsetzung. Für die Schaffung und Verbesserung bezahlbaren Wohnraums stünden in diesem Jahr 54 Millionen Euro zur Verfügung, teilte das Infrastrukturministerium am Donnerstag in Schwerin mit. "Davon werden 34 Millionen Euro für den Neubau von 525 Mietwohnungen im Rahmen unseres Programms "Wohnungsbau Sozial" eingesetzt", erklärte Minister Christian Pegel (SPD). Im Vorjahr seien es 26,4 Millionen Euro gewesen.

Die übrigen 20 Millionen fließen laut Pegel in die Modernisierung bestehender Wohnungen. Je etwa zur Hälfte sollen sie als Zuschüsse für den Einbau von Aufzügen und die Schaffung barrierearmer Wohnungen sowie als Darlehen für Modernisierungen und Instandsetzungen ausgegeben werden. Die Zinsen für diese Darlehen wurden von 1,25 auf 0,7 Prozent gesenkt.

Der Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), Andreas Breitner, bezeichnete das Programm als starkes Signal. "In einer Zeit, in der bei vielen Menschen die Unsicherheit über die Zukunft groß ist, macht das Land deutlich, dass es dem bezahlbaren Wohnen und damit der Wohnsicherheit vieler Mieterinnen und Mieter große Aufmerksamkeit zukommen lässt", lobte er. Mehr als sieben Millionen Euro mehr für den sozialen Wohnungsbau als im vergangenen Jahr sei "eine Menge Geld". Der VNW vertritt in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein nach eigenen Angaben 383 Wohnungsgenossenschaften und Wohnungsgesellschaften.