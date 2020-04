Mildes Wetter in Mecklenburg-Vorpommern erwartet

Schwerin. Das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern wird in den kommenden Tagen mild. Am Donnerstag bleibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) den ganzen Tag über trocken und sonnig. An der Küste werden Höchsttemperaturen bis 19 Grad erreicht. Im Rest des Landes wird es mit bis zu 22 Grad sogar noch etwas wärmer. In der Nacht kühlt es dann deutlich ab und es kann vereinzelt Bodenfrost geben.

Der Freitag startet freundlich bei Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad. Am Abend wird es teilweise wolkig. An der Ostsee kann es einzelne Schauer geben. Auf den Inseln wird es in der Nacht windig.

Am Samstag wechseln sich Sonne und Wolken immer wieder ab, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen erreichen Werte um die 13 Grad.