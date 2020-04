Tourismus am stärksten auf Soforthilfen angewiesen

Schwerin. Das Gastgewerbe ist die am stärksten auf Corona-Soforthilfen angewiesene Branche in Mecklenburg-Vorpommern. "Bei aktuell 3300 eingereichten Anträgen im touristischen Bereich ist das Auszahlungsvolumen im Rahmen der Soforthilfe mit rund 39 Millionen Euro am höchsten", sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Mittwoch.

Insgesamt seien bislang rund 219 Millionen Euro Soforthilfe-Zuschüsse an mehr als 21 000 Antragsteller ausgereicht worden. Eingegangen seien bislang rund 36 000 Anträge. Auf Platz zwei liege die sonstige Dienstleistungsbranche mit bisher 36 Millionen Euro ausgezahlter Soforthilfe.

Der Tourismus gehört zu den wichtigsten Branchen in Mecklenburg-Vorpommern und ist Mitte März praktisch auf Null gefahren worden, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Jetzt fordern die Betriebe vehement eine Perspektive. An diesem Donnerstag findet dazu eine Schaltkonferenz von Branchenvertretern und Landesregierung statt.

Glawe signalisierte im Vorfeld Bereitschaft für schrittweise Lockerungen. "Wir brauchen für den Tourismus einen Fahrplan und für die Unternehmen eine Perspektive", sagte er. Details nannte er nicht.