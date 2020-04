Ladendieb stößt auf Flucht mit Auto zusammen

Rostock. Dumm gelaufen: Für einen 41 Jahre alten Mann endete ein versuchter Diebstahl mit Pleiten, Pech und Pannen. Er löste am Montagabend bei dem Versuch, mit gestohlener Kosmetik einen Drogeriemarkt in einer Einkaufspassage im Rostocker Stadtteil Lütten Klein zu verlassen, einen Alarm aus. Verfolgt von einem Sicherheitsbediensteten floh der Mann zu Fuß aus der Passage und weiter mit dem Fahrrad. An einer Kreuzung stieß er mit einem Auto zusammen und wurde von der Sicherheitskraft und dann der Polizei festgenommen. Nach Polizeiangaben von Dienstag erlitt der Mann, der unter Alokohol- und Drogeneinfluss stand, leichte Verletzungen.