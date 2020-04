"Pangea"-Festival wegen Corona für dieses Jahr abgesagt

Pütznitz. Das "About you Pangea"-Festival in Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist wegen der Corona-Pandemie für dieses Jahr abgesagt worden. Das Festival solle auf das kommende Jahr verschoben werden, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Ein genaues Datum stehe noch nicht fest, das vierte Wochenende im August werde angestrebt. Ursprünglich sollte das Festival vom 20. bis 23. August stattfinden. Informationen zu den bereits verkauften Tickets sollen in den kommenden Tagen folgen, wie es weiter hieß.

Das Festival besteht aus Musik, Sport und Kultur. Musikalisch bewegte sich das Programm im vergangenen Jahr hauptsächlich in den Bereichen Elektro, Hip-Hop und Indie, 14 000 Besuchern waren gekommen.