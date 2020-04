Kein Tatverdacht gegen Eltern nach tödlichem Sturz

Güstrow. Bei dem tödlichen Sturz eines zwei Jahre alten Kindes aus dem dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in Güstrow (Landkreis Rostock) gibt es keinen dringenden Tatverdacht gegen die Eltern. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Rostock am Montag auf Anfrage mit. Weitere Ermittlungen dauerten an.

Das Kind starb in der Nacht zu Sonntag in einem Krankenhaus. Wie es zu dem Sturz aus dem Fenster kam, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft will mit Hilfe von Zeugenbefragungen klären, ob das Kind selbst auf das Fensterbrett geklettert ist.