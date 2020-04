Glawe: Telefonische Krankschreibungen weiterführen

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) will sich für eine Fortsetzung von telefonischen Krankschreibungen einsetzen. Der Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses, diese während der Corona-Pandemie eingeführte Möglichkeit wieder rückgängig zu machen, sei "zum gegenwärtigen Zeitpunkt kontraproduktiv", sagte Glawe am Sonntag. Er würde das Bemühen, Infektionsketten zu unterbrechen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und eine Balance zwischen Gesundheitswesen, Ökonomie und gesellschaftlichem Leben herzustellen gefährden.

Der Gemeinsame Bundesausschuss, das höchste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen, hatte am Freitag entschieden, dass von Montag an wieder ein Arztbesuch samt körperlicher Untersuchung für eine Krankschreibung notwendig ist. Glawe hat sich bereits an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gewandt und um eine Klärung gebeten.