Dutzende Eheschließungen in Corona-Zeiten verschoben

Schwerin. Dutzende Paare haben in Zeiten der Corona-Krise ihre Termine bei den Standesämtern in Mecklenburg-Vorpommern verschoben. In der Landeshauptstadt Schwerin wurden mehr als 15 Eheschließungen verschoben oder abgesagt, die bis Ende Juni geplant waren, wie die Stadt auf Anfrage mitteilte. In Rostock wurden allein in den ersten April-Tagen 21 von 37 Eheschließungen abgesagt, hieß es. In Stralsund wurden Angaben der Stadt zufolge bislang mehr als 15 Termine abgesagt, die bis Mai geplant waren. Die meisten Absagen seien durch das Einreiseverbot nach Mecklenburg-Vorpommern begründet. In Wismar haben bislang vier Paare ihre Hochzeit verschoben, in Neubrandenburg waren es etwa zehn, in Greifswald drei, wie die Städte mitteilten. Eheschließungen seien in den Städten weiterhin möglich, jedoch müsse auch hier der gebotene Mindestabstand eingehalten werde.